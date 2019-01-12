قريشي: ” لم أرسل أي تنقيط للإتحاد الإفريقي وهكذا تم إختيار صلاح” !

أكد المدير الفني الوطني السابق توفيق قريشي أنه لم يرسل أي تتريب أو تنقيط فيما يخص قائمة أفضل لاعب في القارة السمراء.

وتحدث قريشي في تصريح حصري للنهار، حول الجدل الذي أثاره عقب إختياره اللاعب المصري محمد صلاح كأحسن لاعب إفريقي على حساب مواطنه الجزائري رياض محرز قائلا:

“نحن كأعضاء اللجنة الإفريقية في الإتحاد الإفريقي لكرة القدم، ترسل لنا قائمة تضم 34 لاعب، والمطلوب منا إختيار أحسن 10 لاعبين في إفريقيا، ومن بين القائمة التي إخترتها تواجد محرز وإبراهيمي دون مراعات لا ترتيب اللاعبين ولا حتى منح النقاط “.

وأضاف: “في المرحلة الثانية طلب منا أننرسل قائمة أحسن 5 لاعبين في القائمة الثانية ، والتي كان متواجد فيها محرز، دون وضع أي ترتيب ولا تنقيط، وأنا أؤكد لكم أن محرز كان متواجدا في القائمة التي أرسلتها”.