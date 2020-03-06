قريشي: “لم أقصد الرابطة أو لجنة الإنضباط بتصريحاتي الأخيرة”

نفى المناجير العام لشباب بلوزداد، توفيق قريشي، أن تكون تصريحاته الأخيرة موجهة للرابطة المحترفة لكرة القدم، أو لجنة الإنضباط.

وصرح توفيق قريشي، اليوم الجمعة، للإذاعة الوطنية: “لم أقصد الرابطة، أو لجنة الإنضباط بتصريحاتي الأخيرة، التي أدليت بها مباشرة بعدما تلقينا خبر معاقبة فريقينا بمباراة دون جمهور”.

وأوضح قريشي: “كنت أقصد محافظ اللقاء، والحكم الرابع للمباراة، بالنظر للتقرير الذي قاما بتسليمه للجنة الإنظباط”.

وأضاف: “خلال مثولي أمام لجنة الإنضباط، أظهرت لهم مقطع فيديو يوضح ما حدث في تلك اللحظة التي تم فيها رمي الألعاب النارية”.

وختم المناجير العام لشباب بلوزداد، توفيق قريشي تصريحاته قائلا: “شباب بلوزداد، لا يستحق هذه العقوبة”.