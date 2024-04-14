قريشي: “لم نتلقَ أيّ عرض رسمي من الأهلي بخصوص بلعيد”
بقلم كريم تيغرمت
نفى المدير الفني لاتحاد العاصمة، توفيق قريشي، تلقي إدارة الفريق أي اتصالات، أو عرض رسمي من الأهلي المصير بخصوص اللاعب زين الدين بلعيد.
واوضح قريشي، في تصريح للتلفزيون العمومي: “لحد الآن لم نتلقى أي اتصال، أو عرض رسمي من إدارة نادي الأهلي الصمري بخصوص اللاعب بلعيد”.
كما أضاف: “بلعيد مركز على عمله مع الفريق، تحسبا لنصف نهائي كأس الكاف، وربع نهائي كأس الجمهوري، بالإضافة للمراتب الأولى في البطولة”.
وتابع توفيق قريشي: “تحدثت شخصيا بلعيد، وأكد لي تركيزه التام على عمله مع اتحاد العاصمة، وعقده مع الفريق ممتد إلى غاية الموسم المقبل”
رابط دائم : https://nhar.tv/o3ObH