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الرياضة

قريشي: “لم نتلقَ أيّ عرض رسمي من الأهلي بخصوص بلعيد”

بقلم كريم تيغرمت
قريشي: “لم نتلقَ أيّ عرض رسمي من الأهلي بخصوص بلعيد”
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نفى المدير الفني لاتحاد العاصمة، توفيق قريشي، تلقي إدارة الفريق أي اتصالات، أو عرض رسمي من الأهلي المصير بخصوص اللاعب زين الدين بلعيد.

واوضح قريشي، في تصريح للتلفزيون العمومي: “لحد الآن لم نتلقى أي اتصال، أو عرض رسمي من إدارة نادي الأهلي الصمري بخصوص اللاعب بلعيد”.

كما أضاف: “بلعيد مركز على عمله مع الفريق، تحسبا لنصف نهائي كأس الكاف، وربع نهائي كأس الجمهوري، بالإضافة للمراتب الأولى في البطولة”.

وتابع توفيق قريشي: “تحدثت شخصيا بلعيد، وأكد لي تركيزه التام على عمله مع اتحاد العاصمة، وعقده مع الفريق ممتد إلى غاية الموسم المقبل”

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