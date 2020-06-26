قريشي :”لم نُطالب بمنحنا اللقب وموقفنا واضح منذ البداية”

أوضح مدير القطب التنافسي لشباب بلوزداد، توفيق قريشي، بأن فريقه لم يُطالب تماما بمنحه اللقب، قبل نهاية الموسم، عكس ما يتم تداوله مؤخرا.

وقال في تصريحات للقناة الإذاعية الثالثة :”منذ البداية كان موقفنا واضحا، نحن لا نريد المُغامرة بصحة اللاعبين، وطالبنا بإتخاذ القرار الأنسب”.

وواصل :”شباب بلوزداد، لم يطالب تماما بمنحه اللقب، وهذا رغم هيمنته على البطولة منذ الجولة الأولى، وهذا إضافة لإمتلاكنا لمُباراة مُتأخرة”.

وختم في هذا الشأن :”كنا واضحين، نحن مع عودة المُنافسة، في حالة توفر الإمكانيات اللازمة لتطبيق البروتوكول الصحي”.