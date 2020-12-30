قريشي :”لِما لا نصل لنهائي رابطة الأبطال الإفريقية؟”

أكد مدير القطب التنافسي لشباب بلوزداد، توفيق قريشي، بأن أبطال الجزائر، لديهم طموحات كبيرة خلال الموسم الجاري، في جميع المُنافسات التي سيدخلونها.

وصرّح قائلا لتلفزيون “النهار” :”أولا نستهدف المُحافظة على لقب الدوري، وبعدها الذهاب بعيدا في رابطة الأبطال الإفريقية”.

وأردف :”نسعى أولا لضمان التواجد في دور المجموعات، وإن تجاوزناه لم لا نواصل المشوار الى غاية نهاية التشامبينز ليغ”.

وواصل :”مثلما يعلم الجميع، طموحاتنا أصبحت تتجاوز حدود الجزائر، ولدينا تعداد بطل ونريد تحقيق أفضل النتائج الممكنة”.