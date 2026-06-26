قريشي: “مباراة ألمانيا والنمسا في مونديال 1982 من الأحداث التي لا تنسى”

استذكر الدولي الجزائري الأسبق، نور الدين قريشي، مباراة مونديال 1982 بين منتخبي ألمانيا، والنمسا، والتي تسببت في اقصاء المنتخب الوطني.

وصرح قريشي، في حوار لصحيفة “onze mondial”: “تابعت مباراة النمسا، وألمانيا، من المدرجات رفقة مصطفى دحلب، ودانيال هاشتر”.

كما أضاف: “هناك أحداث لا تنسى، وجراح يصعب شفاؤها، لأنها كانت، كما يقال، مباراة عار بحق. وكان هناك قرار من “الفيفا” منذ تلك اللحظة، حيث أُصبحت جميع مباريات الدور الأول تلعب في وقت واحد”.

وأردف: “كنا في المدرجات، وشاهدنا كيف انقلبت المباراة رأسا على عقب بعد تسجيل ألمالنيا هدفها الأول، حيث أصبحو يتبادلون الكرة فيما بينهمباستثناء لاعب نمساوي واحد هو شاخنر، الذي لم يكن يريد أن يكون جزءا مما حدث”.

وتابع نور الدين قريشي: “الألمان لم يرغبوا في تسجيل هدف ثاني بعد ضمانهم التأهل، كان الجميع متواطئين، لهذا سُمّيت مباراة العار”.

وجاءت هذه التصريحات، من الدولي الجزائري الأسبق نور الدين قريشي، قبل ساعات عن المواجهة المقبلة للمنتخب الوطني، ضد منتخب النمسا، لحساب الجولة الثالثة من كأس العالم 2026.