قريشي: “مسؤولو “سيربور” طالبونا بإيجاد حلول سريعة”
بقلم كريم تيغرمت
كشف المناجير العام لاتحاد العاصمة، توفيق قريشي، أبرز النقاط التي تم مناقشتها في الاجتماع الأخير لمسؤولي النادي، مع ملاكه من شركة “سيربور”.
وقال قريشي، في تصريح للاذاعة الوطنية: “مسؤولو شركة “سيربور” طالبوا تفسيرات من رئيس الفريق، المدرب، ومني كمناجير للفريق، حول تراجع نتائج الفريق محليا”.
كما أضاف مناجير الاتحاد: “ملاك النادي طالبونا بايجاد حلول سريعة للخروج من هذه الوضعية في أقرب فرصة”.
وتابع توفيق قريشي: “شخصيا أنا جد واعٍ بالمسؤولية الملقاة على عاتقي، ومهمتي تتلخص في توفير الامكانيات اللازمة، ووضع الفريق في أفضل الظروف”.
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