قريشي: مصداقية الجزائر ساهمت بنجاح المؤتمر الـ17 لمجالس منظمة التعاون الإسلامي

أشاد الأمين العام لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، محمد قريشي نياس. بالدورة الـ17 لمؤتمر الهيئة التي احتضنتها الجزائر العاصمة يومي الأحد والإثنين. والتي كانت ناجحة بشكل كبير بفضل مصداقية وتجربة الجزائر.

وخلال الندوة الصحفية التي عقدها رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي مناصفة مع قريشي نياس في ختام أشغال المؤتمر. أكد الأخير أن هذا الموعد كان ناجحا بشكل كبير. مبرزا أن الإتحاد كان يعوّل منذ البداية على دور الجزائر ومصداقيتها وتجربتها و اهتمامها الكبير بشؤون الأمة الإسلامية لتحقيق هذا المبتغى.

وأضاف قريشي، أن نجاح المؤتمر أيضا انعكس من خلال الحضور الكبير للمشاركين. معربا عن أمله الكبير في قدرة الجزائر برئاستها للإتحاد لسنة كاملة على الإرتقاء بالإتحاد و العالم الإسلامي إلى ما هو أعظم و انفع، نحو مستقبل زاهر للدول الأعضاء.

وأشار قريشي، إلى أنه سيتم تسليم الجزائر آليات العمل والندوات ومخرجات المؤتمرات السابقة لتمكين الدولة المضيفة من الوصول إلى حل أمثل للأزمات والتحديات التي يعيشها العالم الإسلامي. وهذا قبل أن تتسلم كوت ديفوار رئاسة الدورة للعام المقبل.

وفي رده على سؤال بخصوص لم الشمل الفلسطيني، أكد الأمين العام على ضرورة توعية الأخوة في فلسطين بأهمية مبادرة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. لتوحيد الصف بعد أكثر من 15 سنة من الانقسام، مؤكدا أنها من أهم الآليات لتحقيق ذلك.

كما أكد قريشي، على دور الإعلام في توعية الأمة بأهمية التوافق حول القضية الفلسطينية باعتبارها قضية مركزية. مردفا أنه من بين الآليات أيضا الحد من سياسة الكيل بمكيالين لدى الأوروبيين والأمم المتحدة.

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