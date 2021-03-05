قريشي :”مُباراة الهلال السوداني ستلعب في موعدها ونحن جاهزون”

كشف مدير القطب الرياضي لشباب بلوزداد، توفيق قريشي، بأن مُباراة الهلال السوداني، ستلعب في موعدها المُحدد، سهرة اليوم الجمعة.

وتحدث قائلا للإذاعة الوطنية :”الحُكام وصلوا الى الجزائر، وهم حاليا في عنابة، واللقاء سيلعب على الثامنة ونصف”.

وأضاف :”لقد إرتحنا كثيرا، بعد تخلصنا من هذا الإشكال، الذي كان يُثير قلقنا”.

وواصل :”نحن جاهزون للموعد الذي ينتظرنا، وسنعمل على تحقيق الإنتصار، من أجل المُحافظة على حظوظنا”.

وختم :”المُباراة ستكون صعبة بطبيعة الحال، وعلينا إستغلال نقاط ضعف المُنافس للإنتصار وإسترجاع الثقة”.