قريشي: “نرفض استئناف النشاط إذا لم تتوفر الإمكانيات اللازمة لحماية اللاعبين”

إشترط مدير القطب الرياضي لشباب بلوزداد، توفيق قريشي، توفير كل الإمكانيات اللازمة لحماية اللاعبين، واشراك رؤساء الأندية في المشاورات، قبل اتخاذ قرار استئناف المنافسة.

وصرح قريشي، للتلفزيون العمومي: “بالنسبة لنا الحل الأمثل هو مواصلة البطولة، لكن بعد توفير كافة الظروف والإمكانيات لحماية اللاعبين”

وأضاف مدير القطب الرياضي لشباب بلوزداد: “إذا لم يتحقق ذلك، نحن نلرفض استئناف النشاط مهما كانت الأسباب”.

وتابع توفيق قريشي: “أتمنى من الإتحادية برمجة لقاءات تشاورية، مع رؤساء الأندية والمختصين في الشأن الكروي قبل اتخاذ قرار استئناف البطولة، حتى تكون المسؤولية مشتركة بين جميع الفاعلين في الشأنن الرياضي”.