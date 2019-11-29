قريشي: “هذه هي مفاتيح داربي الشباب والعميد”

أبدى المدير الفني الوطني السابق توفيق قريشي، رأيه بخصوص مباراة الداربي المقبلة، التي ستجمع مولودية الجزائر، بشباب بلوزداد.

وصرح توفيق قريشي، للإذاعة الوطنية: “هذه المباراة واعدة، بالنظر لحجم الفريقين، اللذين أظهرا آداء جيد، في مبارياتهم السابقة”.

وأضاف: “بالنسبة لي مفاتيح الفوز بهذا الدرابي، ترتكز على عدم التسرع، وقدرة الفريقين على إستغلال أولى الفرص لفتح باب التسجيل”.

يذكر أن مولودية الجزائر، سيستظيف فريق شباب بلوزداد، بملعب “عمر حمادي”، غدا السبت، لحساب الجولة الـ12 من المحترف الأول”.