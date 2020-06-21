قريشي :”هكذا سيكون تعداد السياربي الموسم القادم”

الرياضة
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قريشي :”هكذا سيكون تعداد السياربي الموسم القادم”
بقلم إسماعيل عشاش

أوضح مدير القطب التنافسي لنادي شباب بلوزداد، توفيق قريشي، بأنه باشر وبشكل مُبكر التخطيط للموسم القادم.

وقال في تصريحات للصفحة الرسمية للفريق في “فايسبوك” :”تعدادنا خلال الموسم القادم، سيكون مُشكلا من ثلاثة أنواع من اللاعبين”.

وأضاف :”المجموعة الأولى مُشكلة من عناصر مؤهلة للتنافس مُباشرة على اللقب والكأس، والمُشاركة في كأس إفريقيا”.

وأردف :”المجموعة الثانية مُشكلة من عناصر موهوبة ولكنها تبقى بحاجة، للخبرة وبحاجة للوقت من أجل التأقلم مع المُستوى العالي”.

وختم :”المجموعة الثالثة، هي آمال الفريق وخريجو مدرسة التكوين، والذين سيكونون هنا من أجل الإحتكاك والتطور بشكل تدريجي”.


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