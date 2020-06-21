قريشي :”هكذا سيكون تعداد السياربي الموسم القادم”

أوضح مدير القطب التنافسي لنادي شباب بلوزداد، توفيق قريشي، بأنه باشر وبشكل مُبكر التخطيط للموسم القادم.

وقال في تصريحات للصفحة الرسمية للفريق في “فايسبوك” :”تعدادنا خلال الموسم القادم، سيكون مُشكلا من ثلاثة أنواع من اللاعبين”.

وأضاف :”المجموعة الأولى مُشكلة من عناصر مؤهلة للتنافس مُباشرة على اللقب والكأس، والمُشاركة في كأس إفريقيا”.

وأردف :”المجموعة الثانية مُشكلة من عناصر موهوبة ولكنها تبقى بحاجة، للخبرة وبحاجة للوقت من أجل التأقلم مع المُستوى العالي”.

وختم :”المجموعة الثالثة، هي آمال الفريق وخريجو مدرسة التكوين، والذين سيكونون هنا من أجل الإحتكاك والتطور بشكل تدريجي”.