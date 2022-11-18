قريشي: “ودية مالي كانت أفضل فرصة لتجربة أسماء جديدة”

دعم المدير الفني الوطني بالنيابة، توفيق قريشي، الخيارات التي اعتمدها الناخب الوطني جمال بلماضي، في ودية مالي.

وصرح قريشي، للإذاعة الوطنية: “وديتنا أمام مالي كانت أفضل فرصة بالنسبة لبلماضي من أجل تجربة بعض الأسماء”.

كما أضاف: “بلماضي أشرك لاعبين خلال ودية مالي لم يسبق لهم اللعب سويا، خاصة في وسط الميدان لوضعهم أمام اختبار حقيقي”.

وتابع توفيق قريشي: “المبارايات الودية تسمح بتقييم اللاعبين، للتأكد من امكانية الاعتماد عليهم، في المواعيد الرسمية المقبلة”.