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الرياضة

قريشي: “ودية مالي كانت أفضل فرصة لتجربة أسماء جديدة”

بقلم كريم تيغرمت
قريشي: “ودية مالي كانت أفضل فرصة لتجربة أسماء جديدة”
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دعم المدير الفني الوطني بالنيابة، توفيق قريشي، الخيارات التي اعتمدها الناخب الوطني جمال بلماضي، في ودية مالي.

وصرح قريشي، للإذاعة الوطنية: “وديتنا أمام مالي كانت أفضل فرصة بالنسبة لبلماضي من أجل تجربة بعض الأسماء”.

كما أضاف: “بلماضي أشرك لاعبين خلال ودية مالي لم يسبق لهم اللعب سويا، خاصة في وسط الميدان لوضعهم أمام اختبار حقيقي”.

وتابع توفيق قريشي: “المبارايات الودية تسمح بتقييم اللاعبين، للتأكد من امكانية الاعتماد عليهم، في المواعيد الرسمية المقبلة”.

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