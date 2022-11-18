قريشي: “ودية مالي كانت أفضل فرصة لتجربة أسماء جديدة”
بقلم كريم تيغرمت
دعم المدير الفني الوطني بالنيابة، توفيق قريشي، الخيارات التي اعتمدها الناخب الوطني جمال بلماضي، في ودية مالي.
وصرح قريشي، للإذاعة الوطنية: “وديتنا أمام مالي كانت أفضل فرصة بالنسبة لبلماضي من أجل تجربة بعض الأسماء”.
كما أضاف: “بلماضي أشرك لاعبين خلال ودية مالي لم يسبق لهم اللعب سويا، خاصة في وسط الميدان لوضعهم أمام اختبار حقيقي”.
وتابع توفيق قريشي: “المبارايات الودية تسمح بتقييم اللاعبين، للتأكد من امكانية الاعتماد عليهم، في المواعيد الرسمية المقبلة”.
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