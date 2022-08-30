قريشي يعرض تقريره بشأن سيرورة منافسة كأس العرب لأقل من 17 سنة

قام المدير الفني الوطني بـ “النيابة” توفيق قريشي بعرض نشاطات هيئته على رئيس الفاف جهيد زفيزف. في اجتماع فندق “فور بوينت” بوهران.

وقال الموقع الرسمي لـ “الفاف” اليوم الأربعاء أن قريشي قدّم تقريره عن حالة الدورات التدريبية التي تم تنفيذها على مستوى مختلف المناطق.

كما منح تقريره بشأن سير كأس العرب لأقل من 17 سنة التي تستضيفها الجزائر.

إلى جانب ذلك، استغل طاقم أعضاء لجنة التحيكم الجدد فرصته. للحديث عن الإستراتيجية لتطوير سلك التحكيم من قبل كل من حيمودي و مدجيبة.

وعرض الثنائي على رئيس الفاف جهيد زفيزف خارطة الطريق التي سيتم الاعتماد عليها مع الحديث عن الأهداف المسطرة و خطة العمل.

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