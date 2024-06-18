قريشي يعود لشباب بلوزداد من بوابة المدير التقني

أعلنت إدارة نادي شباب بلوزداد، اليوم الثلاثاء، عن تعيين توفيق قريشي، في منصب المدير التقني الرياضي للنادي.

وحسب بيان إدارة “السياربي” عبر صفحتها الرسمية بمنصة “فيسبوك”، فإن رئيس مجلس إدارة فريق شباب بلوزداد، مهدي رابحي، عين توفيق قريشي، في منصب المدير التقني الرياضي للنادي، خلفًا لزكريا جبور.

وأوضح ذات البيان، أن توفيق قريشي، وافق على قبول استلام المنصب، بعد عدة اتصالات اجراها معه رئيس مجلس الإدارة مهدي رابحي. بعد أن طلب بمهلة للتفكير قبل تحمل مسؤولية الإشراف على الفئات الشبانية لشباب بلوزداد.

وللإشارة، سبق لتوفيق قريشي، العمل في شباب بلوزداد كمناجير عام، في وقت سابق، وكشف بيان إدارة نادي شباب بلوزداد، أنه تم وضع الثقة في شخصه مجددا، نظرًا لكفاءته و خبرته الطويلة في مجال التسيير و درايته التامة بمحيط النادي، وهو العامل الذي إعتبرته أنه سيساهم في تحقيق انطلاقة قوية تحسبا للموسم الرياضي القادم.