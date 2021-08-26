قريشي يعود للمديرية الفنية الوطنية

أعلن الإتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف”، عن استعانته بخدمات المدير الفني الوطني السابق، توفيق قريشي في مهام جديدة.

وكشف الموقع الرسمي للاتحاد الجزائري لكرة القدم، عن تعيين قريشي، كرئيس قسم التكوين، في المديرية الفنية الوطنية.

ومن المقرر أن يشرع المدير الفني الوطني السابق، مهامه الجديدة ضمن المديرية الفنية الوطنية، في الفاتح من سبتمبر المقبل.

يذكر أن توفيق قريشي، سبق له تولي العديد من المهام، آخرها كمدير رياضي لفريق شباب بلوزداد.