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قريشي يهاجم زطشي ويطالب بمنح اللقب للسياربي

الرياضة
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قريشي يهاجم زطشي ويطالب بمنح اللقب للسياربي صورة مركبة
بقلم حواز عبد النور

هاجم مدير القطب التنافسي بفريق شباب بلوزداد “توفيق قريشي” قرار المكتب الفيدرالي بتأجيل اتخاذ القرار النهائي الخاص بمصير البطولة الوطنية.

قريشي قال اليوم الخميس في تصريحات :صحفية“أعتقد أن تصريحات خير الدين زطشي بعدم منح اللقب لشباب بلوزداد، أثرت سلبا على أعضاء المكتب الفيدرالي، وجعلتهم غير قادرين على اتخاذ قرار نهائي”.

“من المجحف إعلان موسم أبيض دون منح شباب بلوزداد لقب الدوري، هذا الأمر يعتبر عقوبة بالنسبة لنا، وسنفعل المستحيل لندافع عن حقنا”.

وختم قريشي:”البعض هاجم أنصارنا واتهمهم بتنظيم مسيرة خلال فترة الحجر الصحي للمطالبة باللقب، وهذا الأمر خاطئ، فأنصارنا احتفلوا بذكرى تأسيس النادي فقط”.


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