قريشي يُحذّر “زطشي” من ارتكاب خطأ “فادح”

الرياضة
  • -
  • 0
قريشي يُحذّر “زطشي” من ارتكاب خطأ “فادح”
بقلم أمير بهلول

طالب “نور الدين قريشي” المساعد السابق لـ “حاليلوزيتش” بالإبقاء على الناخب الوطني “جمال بلماضي” بالرغم مما سيحدث في كان 2019.

وقال قريشي في تصريح لمجلة “Jeune afrique”: “الإمكانيات موجودة والمواهب موجودة في الفريق أيضا،  لكن هذا غير كاف في إفريقيا”.

وأضاف: “سيكون من الخطأ الاستغناء عن خدمات بلماضي إذا أقصي المنتخب الوطني في دوري المجموعات أو في الثمن نهائي في كان 2019”.

وتابع: “المنتخب في مرحلة إعادة بناء، وكأس أمم إفريقيا تبقى مرحلة، فلا بد أن يكون الهدف هو التأهل لمونديال قطر 2022”.


طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital

Content Protection by DMCA.com