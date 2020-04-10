قريشي يُطالب بعدم الرأفة بمن يكسر الحجر الصحي

ظهر مدير القطب التنافسي لشباب بلوزداد، توفيق قريشي، غاضبا من إستهتار الكثير من الجزائريين بفيروس كورونا، وعدم إحترام الحجر الصحي.

وصرّح قائلا للإذاعة الجزائري :”مصير شعب على المحك، ولكن البعض لا يزال يتجول في الشوارع، ويحتك مع الناس”.

واصل :”عليهم أن يختاروا، إما المكوث في البيت وضمان صحتهم، أو التعرض للمرض، وقضاء وقتهم بعدها في المُستشفيات”.

وطالب المدير الفني الوطني الأسبق، من الجهات المعنية، عدم الرأفة بمكن يكسرون حظر التجوال.

وقال :”لا يجب الرأفة بمن لا يرأفون بأسرهم ويخاطرون بجلب المرض لأهاليهم”.