قريشي يُطالب بعدم الرأفة بمن يكسر الحجر الصحي

الرياضة
  • -
  • 0
قريشي يُطالب بعدم الرأفة بمن يكسر الحجر الصحي
بقلم إسماعيل عشاش

ظهر مدير القطب التنافسي لشباب بلوزداد، توفيق قريشي، غاضبا من إستهتار الكثير من الجزائريين بفيروس كورونا، وعدم إحترام الحجر الصحي.

وصرّح قائلا للإذاعة الجزائري :”مصير شعب على المحك، ولكن البعض لا يزال يتجول في الشوارع، ويحتك مع الناس”.

واصل :”عليهم أن يختاروا، إما المكوث في البيت وضمان صحتهم، أو التعرض للمرض، وقضاء وقتهم بعدها في المُستشفيات”.

وطالب المدير الفني الوطني الأسبق، من الجهات المعنية، عدم الرأفة بمكن يكسرون حظر التجوال.

وقال :”لا يجب الرأفة بمن لا يرأفون بأسرهم ويخاطرون بجلب المرض لأهاليهم”.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=803735

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com