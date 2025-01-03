قريشي: “شباب بلوزداد أصبح يملك ملعباً خاصاً بالفئات الشبانية”
بقلم كريم تيغرمت
كشف المدير التقني الرياضي لشباب بلوزداد، توفيق قريشي، عن تسلم الفريق ملعباً خاصاً بتدريبات الفئات الشبانية.
وصرّح قريشي، للإذاعة الوطنية: “منذ حوالي 10 أيام فريق شباب بلوزداد أصبح يملك ملعباً خاصاً بالفريق، بمنطقة السمار، مخصص لتدريبات الفئات الشبانية”.
كما أضاف: “تم تجهيز الملعب بكل المستلزمات بما فيها الإنارة التي تضمن العمل على أكمل وجه بالنسبة للفئات الشبانية”.
وتابع توفيق قريشي: “فريق شباب بلوزداد يضم 80 شاباً، يتم تكوينهم في نظام داخلي الإقامة، بفندق نيلسون مانديلا، مع ضمان تمدرسهم في مدارس خاصة معتمدة من طرف الدولة”.
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