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الرياضة

قريشي: “شباب بلوزداد أصبح يملك ملعباً خاصاً بالفئات الشبانية”

بقلم كريم تيغرمت
قريشي: “شباب بلوزداد أصبح يملك ملعباً خاصاً بالفئات الشبانية”
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كشف المدير التقني الرياضي لشباب بلوزداد، توفيق قريشي، عن تسلم الفريق ملعباً خاصاً بتدريبات الفئات الشبانية.

وصرّح قريشي، للإذاعة الوطنية: “منذ حوالي 10 أيام فريق شباب بلوزداد أصبح يملك ملعباً خاصاً بالفريق، بمنطقة السمار، مخصص لتدريبات الفئات الشبانية”.

كما أضاف: “تم تجهيز الملعب بكل المستلزمات بما فيها الإنارة التي تضمن العمل على أكمل وجه بالنسبة للفئات الشبانية”.

وتابع توفيق قريشي: “فريق شباب بلوزداد يضم 80 شاباً، يتم تكوينهم في نظام داخلي الإقامة، بفندق نيلسون مانديلا، مع ضمان تمدرسهم في مدارس خاصة معتمدة من طرف الدولة”.

رابط دائم : https://nhar.tv/Df2mN
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