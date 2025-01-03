قريشي: “شباب بلوزداد أصبح يملك ملعباً خاصاً بالفئات الشبانية”

كشف المدير التقني الرياضي لشباب بلوزداد، توفيق قريشي، عن تسلم الفريق ملعباً خاصاً بتدريبات الفئات الشبانية.

وصرّح قريشي، للإذاعة الوطنية: “منذ حوالي 10 أيام فريق شباب بلوزداد أصبح يملك ملعباً خاصاً بالفريق، بمنطقة السمار، مخصص لتدريبات الفئات الشبانية”.

كما أضاف: “تم تجهيز الملعب بكل المستلزمات بما فيها الإنارة التي تضمن العمل على أكمل وجه بالنسبة للفئات الشبانية”.

وتابع توفيق قريشي: “فريق شباب بلوزداد يضم 80 شاباً، يتم تكوينهم في نظام داخلي الإقامة، بفندق نيلسون مانديلا، مع ضمان تمدرسهم في مدارس خاصة معتمدة من طرف الدولة”.