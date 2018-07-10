“قسماً” ستُدوي في فرنسا خلال إحتفالات “اليوم الوطني الفرنسي”!

أكّد، سفيان بن حسان، رئيس الإتحاد الجزائري لرياضة “الريغبي” بأن النشيد الوطني “قسماً” سيُدوي بقوة في فرنسا، خلال يومها الوطني.

وقال في تصريحات لتلفزيون “النهار” :”أنا سعيد جدا، المنتخب الوطني للريغبي رفع الراية الجزائرية عاليا، ونشيدنا دوى في الأراضي الفرنسية”.

وأضاف بكثير من الفخر :”يوم الـ14 جويلية خلال اليوم الوطني الفرنسي، نشيدنا سيُرفع في فرنسا، خلال مواجهتنا أمام كوت ديفوار”.

ويستهدف “الخضر” تحقيق الإنتصار أمام “الفيلة”، لمواصلة مشوارهم المثالي في “الكأس الفضية” ومواصلة كسب المصداقية والصعود للواجهة العالمية في المُستقبل.