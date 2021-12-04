قسما تدوي ملعب الجنوب بقطر.. وسط تفاعل كبير من الجماهير الجزائرية

عرفت فترة إطلاق النشيد الوطني، في ملعب الجنوب، قبل دقائق فقط من إنطلاق المباراة أمام منتخب لبنان اليوم السبت. في منافسة كأس العرب ذرف البعض من الجماهير الجزائرية للدموع.

وتواجد عدد معتبر من الجماهير الجزائرية بمدرجات الملعب، أين صعنوا الحدث خلال النشيد الوطني، كما صنعت صورة المناصر الجزائري الذي ركّز عليه الإعلام وهو يذرف الدموع.

وهي اللقطة التي أجبرت المعلّق يقول ” أن الدموع والنشيد يساويان ثلاث نقاط”.

إلى جانب ذلك، تواجد العنصري النسوي كذلك بقوة في مدرجات الملعب، ما بين متنقلين من الجزائر وما بين قاطنين بالعاصمة القطرية الدوحة.

يذكر، أن صوّر بلايلي وبونجاح وعدد من اللاعبين ظهروا ينشدون قسما بطريقة تؤكد الحس الوطني الكبير الذي يتمتع به اللاعبون.

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وأجرى مدرب المنتخب الوطني المحلي، مجيد بوقرة، العديد من التغييرات على تشكيلته الأساسية المعنية بمواجهة لبنان، اليوم السبت.

وقرر بوقرة، الدفع بيوسف بلايلي منذ البداية، بعد أن ضيع اللقاء الماضي أمام السودان بسبب الإصابة، كما غير قلبي الدفاع بن العمري وبدران بتوقاي وتاهرات

وجاءت التشكيلة الأساسية التي سيدخل بها بوقرة المباراة على النحو التالي:

زغبة، بن عيادة، شتي، توقاي، تاهرات ، مريزيق، بن دبكة، براهيمي، بلايلي، سوداني، بونجاح.

كما عبر المدافع المحوري “مهدي تاهرات” عن رغبة المنتخب الوطني في الذهاب بعيدا خلال منافسة كأس العرب للمُنتخبات قطر فيفا 2021.

وقال لاعب الغرافة القطري في المنطقة المختلطة التي تسبق مواجهة لبنان المقررة غدا السبت.

“أشعر بأنني أتواجد في أحسن حال، ظروف اجراء المنافسة استثنائية، لدينا تشكيلة متوازنة فهي خليط بين اللاعبين الشباب وأصحاب الخبرة”.

كما أضاف:”نحن نهدف للذهاب بعيدا في المنافسة، وسنعمل المستحيل لتحقيق ذلك، جميع المباريات مهمة ومباراة الغد أمام لبنان صعبة خاصة وأنها الفرصة الأخيرة للخصم”. وختم:”نريد الفوز أمام لبنان لتحقيق التأهل قبل مباراة الجولة الأخيرة”.

وتمكّن الجمعة منتخب قطر من حسم مباراة عمان لصالحه بعد الفوز بثنائية مقابل واحد في منافسة كأس العرب.

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