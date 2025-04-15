قسم الهواة.. “الفاف” تمنح مهلة شهر للأندية المديونة

منحت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف” مهلة شهر أمام أندية قسم الهواة، بمجموعتيه “وسط- غرب” و”وسط-شرق” من أجل تسديد ديونها.

وكشفت رابطة الهواة لكرة القدم، في بيان لها، بأن “الفاف” حدد يوم الأربعاء، الـ 14 ماي المقبل، لتسديد ديونها طبقا للجدول الذي سطرته هيئة وليد صادي.

وحسب بيان الرابطة، فإن “الفاف” راسلت بتاريخ الـ 13 أفريل الجاري. جميع رؤساء رابطات كرة القدم، لتطالبهم بضرورة الاتصال بالأندية. بخصوص الشطر الثالث من ديونها.

ويتم حسب تعليمات “الفاف” نشر قائمة الأندية المديونة على موقع رابطة الهواة. يوم الجمعة الـ 25 أفريل الجاري، مع تحديد تاريخ الـ 6 ماي المقبل، كآخر أجل من أجل ارسال الإعذارات للأندية المعنية.

وتقوم كل رابطة من الرابطات بإرسال إعذارات مدتها 8 أيام ابتداء من يوم الثلاثاء 6 ماي للفرق الممتنعة عن تسديد الديون، وتم اضافة فترة من 7 إلى 14 ماي للأندية من أجل تسديد الديون. ولن يتم قبول أي ملف بعد هذا التاريخ.

وفي المقابل، سيتم عقد اجتماعات لجان الانضباط يوم الخميس، الـ 15 ماي القادم. لدراسة الملفات وخصم النقاط من الأندية الممتنعة عن التسديد.