قسم الهواة.. تحويل اتحاد الحراش إلى مجموعة “وسط – غرب”

كشفت رابطة الهواة لكرة القدم، عن تركيبة مجموعتي بطولة الموسم الجديد 2025-2026، وذلك، عقب اجتماع مكتبها التنفيذي اليوم الثلاثاء.

وتقرر حسبما جاء في موقع رابطة الهواة، عقب الاجتماع الذي ترأسه، أحمد خرشي، تحويل فريق اتحاد الحراش، إلى مجموعة “وسط- غرب”. بعدما كان ينشط الموسم الماضي في مجموعة “وسط-شرق”.

وأشارت ذات الهيئة الكروية، إلى أن اتحاد الحراش. سيلعب في مجموعة “وسط - غرب” رفقة الصاعدين الجدد، شباب أدرار وشبيبة تيقصراين ووداد تلمسان.

مبرزة في الأخير، أن هذا التقسيم للمجموعتين، لن يصبح رسميًا إلا بعد مصادقة المكتب الفيدرالي للاتحاد الجزائري لكرة القدم (فاف)، المقرر يوم الـ 30 جوان الجاري.