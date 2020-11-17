قسم مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة بسيدي محمد يباشر التحقيق في أول ملف

باشر قسم مكافحة الارهاب والجريمة والمنظمة العابرة للحدود التحقيق في أول ملف، وذلك عقب استحداث هذا القسم في الـ15 من شهر نوفمبر الجاري.

وحسب بيان للنيابة العامة على مستوى محكمة سيدي محمد فإنه وبعد دخول الأمر 04/20 من قانون الاجراءات الجزائية، فإنه وبتاريخ 15 نوفمبر تم اخطار قاضي التحقيق في قسم مكافحة الارها بأول ملف قضائي سيتم التحقيق فيه.

ويتعلق الملف بالمتهم “د.م” المتابع بجناية الانخراط في جماعة منظمة ارهابية وهذا طبقا للمادتين 87 مكرر و87 مكرر 6 من قانون العقوبات.

وأضاف البيان أن قاضي التحقيق لدى قسم مكافحة الارهاب والجريمة العابرة للحدود باشر اجراءات التحقيق القضائي في الملف وفقا لما تقتضيه الاحكام القانونية السارية

وأضاف البيان أن “قاضي التحقيق لدى قسم مكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود باشر إجراءات التحقيق القضائي في الملف وفقا لما تقتضيه الأحكام القانونية السارية”.