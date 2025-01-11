قسنطية.. 6 جرحى في إصطدام قطار بسيارة في الخروب

أصيب 6 أشخاص اليوم السبت في حادث إصطدام قطار لسيارة بدائرة الخروب ولاية قسنطينة.

وحسب بيان الحماية المدنية تدخلت الوحدة الثانوية لدائرة الخروب في حدود الساعة 19و46 دقيقة بمعبر القطار منطقة الموزينة بالخروب لأجل حادث صدم قطار لسيارة.

الحادث خلف إصابة 6 أشخاص منهم 4 مصابين تتراوح اعمارهما بين سنة و30 سنة، نقلو من طرف الخواص قبل وصولنا.

ومصابين إثنين تتراوح اعمارهم بين 55 و 60 سنة لهم جروح خفيفة وفي حالة صدمة قدمت لهما الإسعافات اللازمة بعين المكان و تم نقلهم إلى مستشفى الخروب.