قناة النهار قسنطينة: أطفال يبدعون في مجال الروبوت والذكاء الإصطناعي بقلم النهار أونلاين نشر في 07 جانفي 2023 - 18:08 شارك غرِّد أرسل 63 0 قسنطينة: أطفال يبدعون في مجال الروبوت والذكاء الإصطناعي إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/qky9w اقرأ أيضا زين عامر: المنتخب الأرجنتيني لعب كجيش اليوم قناة النهار 18 ديسمبر أجواء ربيعية مع درجات حرارة مرتفعة على هذه المناطق قناة النهار 23 ديسمبر الوادي : شيخة..تخوض تجربة محامي المستقبل وتحلم بالتميز قناة النهار 24 ديسمبر تجارة: قياس جودة الذهب.. الطرق التقليدية لا تكفي والطرق العصرية مرتفعة التكاليف قناة النهار 17 ديسمبر زهرة: الخوف الزائد على الأبناء يجعلهم في محيط إتكالي قناة النهار 21 ديسمبر شاهد أبشع "فاست فود" قد تصادفه في حياتك😱🤢صراصير ومواد "بيريمي" موجّهة للزبائن !! قناة النهار 18 ديسمبر toutes options :عودة نشاط أسواق السيارات المستعملة مع إنخفاض محسوس في الأسعار قناة النهار 24 ديسمبر شركة سام أس متورز تمضي مع سيبلاست وتعتزم إنتاج 300 ألف وحدة سنويا قناة النهار 24 ديسمبر مخرج فيلم العربي بن مهيدي يكشف موعد عرض الفيلم قناة النهار 22 ديسمبر أزمة مياه الشرب ... عندما تعجز البلديات عن تسيير أهم مورد بسكيكدة قناة النهار 23 ديسمبر