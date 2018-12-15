قسنطينة: أفضل سلالة أغنام في الجزائر معرضة للإنقراض في ظل غياب بنك للأجنة

دق خبراء وبياطرة ناقوس خطر انقراض بعض من السلالات الخاصة بالأغنام في الجزائر وعلى رأسها سلالة “أولاد جلال” التي تعد من بين أفضل السلالات في العالم،

خاصة وأن ضعف الامكانات المادية و كذا غياب بنك الأجنة حرك مختصين لإعادة النظر في الوضع كل هذا جاء على محور ملتقى دولي لعلوم البيطرة،

الذي استضفها معهد العلوم البيطرية لجامعة منتوري قسنطينة والذي جمع بين أطباء من عدة دول عربية منها تونس المغرب العراق

وكذا دول اجنبية منها بلجيكا وفرنسا وبوركينافاسو من اجل تبادل الخبرات بين الدول في مجال تربية الاغنام.

وفي تصريح لمدير العلوم البيطرية أحسن برارحي، للنهار أونلاين، أكد فيه أن الأطباء البياطرة بالتنسيق مع وزارة الفلاحة عاملون على تدارك وضع لنقراض سلاسلة “أولاد جلال”

من خلال التزاوج مع سلالات آخرى مأكدا في ذات السياق أن العائق أمام هذا التحدي هو التهريب الحاصل لهذه السلالة عبر الحدود الشرقية للوطن، مضيفا ان مشكل نقص الدعم لموالين هو أكبر العوائق.