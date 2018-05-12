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قسنطينة.. أكثر من 100 طالب يشارك في تنظيف غابة جبل الوحش

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قسنطينة.. أكثر من 100 طالب يشارك في تنظيف غابة جبل الوحش
بقلم مصطفى.ق

شارك اليوم أزيد من 100 طالب وأستاذ من كلية علوم الطبيعة بجامعة قسنطينة في عملية تنظيف واسعة لغابة جبل الوحش.

العملية تندرج ضمن إحياء اليوم العالمي للطيور المهاجرة المصادف ل 10 ماي من كل سنة.

مكنت من تنظيف حواف الطريق المؤدي للغابة وجمع القارورات الزجاجية والبلاستيكية والأوراق ومختلف الأوساخ.

التي تفسد منظر  الغابة التي كانت تعد مثالا للنظافة ومكان راحة واستجمام بامتياز بمدينة الصخر العتيق.

وتهدف هذه العملية التطوعية تحضيرا لموسم الاصطياف إلى الحفاظ على الغطاء  النباتي و المحافظة على البيئة وحماية الغابات من الحرائق.

كما تم بالمناسبة جرد الطيور المائية المهاجرة التي تحط رحالها ببحيرات جبل الوحش.

حيث تم جرد 3221 طائر خلال الموسم الشتوي المنصرم عبر عدد من المناطق الرطبة بولاية قسنطينة.

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