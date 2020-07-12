قسنطينة: أكثر من 20 ألف إختبار للكشف السريع بملحقة معهد باستور

أجرت ملحقة معهد باستور بقسنطينة المتواجدة بالمركز الوطني للبحوث في البيوتكنولوجيا بالمقاطعة الإدارية علي منجلي، منذ شهر مارس الماضي إلى غاية يوم السبت أزيد من 20 ألف تحليل للكشف السريع للحالات التي يشتبه في إصابتها بفيروس كوفيد-19.

وقال مدير المركز عمار عزيون، لوأج، أنه تم إجراء أكثر من 20 ألف إختبار كشف سريع للحالات المحتمل إصابتها بفيروس كوفيد-19المستجد بملحقة معهد باستور بقسنطينة منذ دخولها حيز الخدمة إلى غاية اليوم أي بمعدل يقارب 400 فحص يوميا.

وأشار ذات المتحدث، إلى أن هذه الملحقة تتكفل بتحليل العينات الواردة من عدة ولايات بشرق البلاد، أي بمعدل ما بين 650 و 750 عينة كل يوم، كما أن ملحقة معهد باستور بقسنطينة قد رفعت من قدرات الفحص باختبار الكشف السريع بعد أن تمكنت من تطوير إمكانيات التحليل التي كانت تتراوح ما بين 40 و 50 عينة يوميا إلى ما يقارب 400 إختبار يوميا للمرضى الذين تتكفل بهم المؤسسات الاستشفائية المتواجدة بولايات شرق البلاد على غرار جيجل و أم البواقي و قالمة و سطيف و ميلة و كذا سكيكدة و المسيلة بالإضافة إلى قسنطينة.

وفيما يتعلق بعملية إنتاج 1000 وحدة اختبار للكشف السريع عن الإصابة بفيروس كوفيد-19، أفاد الدكتور عزيون أن الإجراءات الإدارية قد تم استكمالها و لكن ربحا للوقت لاسيما في ظل الوضع الراهن فإن الحصول على إذن من السلطة المختصة سيسمح بطلب إقتناء المادة الأساسية والتحصل عليها بشكل أسرع.

وأضاف ذات المصدر، أن وحدة الكشف السريع التي سيتم إنتاجها باستخدام هذه التقنية بعد اقتناء المادة الأساسية ستسمح بإجراء فحص مكثف لأكبر عدد من الأشخاص المحتمل إصابتهم بوباء كوفيد-19 مما سيضمن على وجه الخصوص سرعة ودقة الاختبار و كذا توفير طريقة كشف غير مكلفة.