قناة النهار قسنطينة : أمين..جامعي يعمل في حظيرة للسيارات رغم الإعاقة بقلم قناة النهار نشر في 10 فيفري 2023 - 15:22 شارك غرِّد أرسل 48 0 قسنطينة : أمين..جامعي يعمل في حظيرة للسيارات رغم الإعاقة إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/iSl21 اقرأ أيضا تكوينات ميدانية حول تربية النحل لفائدة فلاحي بلدية لارباع بباتنة قناة النهار 09 فيفري إعترافات أفراد الشبكة الإجرامية المتورطين في جريمة قـ.تل شخصين قناة النهار 03 فيفري "بوقرة :" مباراة النهائي مختلفة وستكون نتيجة عمل سنة كاملة.. سنموت في الميدان قناة النهار 03 فيفري صريح جدا: كيف ترى حظوظ المنتخب الوطني المحلي في بلوغ الدور نصف النهائي قناة النهار 25 جانفي وزير الصناعة لـ النهار: قريبا ستدخل السيارات للجزائر قناة النهار 30 جانفي مرضى فقر الدم... معاناة تزداد مع برودة الطقس بسكيكدة قناة النهار 01 فيفري حسين آشيو: تقنية الفيديو تعطيك معلومات كثيرة عن لاعبي الخصم وتكتيك المنافس قناة النهار 26 جانفي 07 مناطق نشاطات مصغرة لفائدة أصحاب المشاريع المصغرة بغليزان قناة النهار 09 فيفري سوري مقيم بوهران يبكي .."الرئيس تبون زعيم أرسل رجال وطائرات وماسأل عن العقوبات..تحيا الجزائر" قناة النهار 08 فيفري زين عامر: الجزائر سيصبح لها وزن كبير في الكاف والفيفا والكل إنبهر بالبنية التحتية الرياضية قناة النهار 03 فيفري