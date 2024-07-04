قسنطينة: أوّل حادث مرور خطير في نفق جبل الوحش بعد ساعات من تدشينه

وقع منذ قليل حادث مرور تسلسلي بين شاحنة وعدد من السيارات داخل نفق جبل الوحش في قسنطينة بالطريق السيار شرق غرب اتجاه الجزائر بعد مرور سويعات من وضعه حيز الخدمة .

وحسب المعلومات المتوفرة من شهود عيان فإن الحادث خلف اصابة شخص بإصابات متفاوتة الخطورة فيما تم تحويل حركة السير الى الطريق القديم مؤقتا.

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