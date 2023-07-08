قناة النهار قسنطينة / إبتدائية سفاري حسين .. مدرسة نموذجية بطريقة إبداعية بقلم قناة النهار نشر في 08 جويلية 2023 - 16:12 تربية شارك غرِّد أرسل 53 0 قسنطينة / إبتدائية سفاري حسين .. مدرسة نموذجية بطريقة إبداعية إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/ikeVm اقرأ أيضا هكذا تكون الطريقة الصحيحة لتقطيع لحم الأضحية في عيد الأضحى قناة النهار 28 جوان رئيس الجمهورية يشرف على افتتاح الطبعة الـ 54 لمعرض الجزائر الدولي قناة النهار 20 جوان وزير التربية يثني على التلميذ محمد وسيم مدور بحصوله على العلامة الكاملة في أولمبياد الرياضيات العربي قناة النهار 26 جوان وصول أول فوج للحجاج الجزائريين من البقاع المقدسة بعد إتمام مناسك الحج قناة النهار 02 جويلية رئيس الجمهورية : وصلتو اليوم تقدمو مفاتيح سكن لمواطنين في عمرهم 26 سنة قناة النهار 06 جويلية طالع هابط: الشيخ النوي يشكر مسؤولي العاصمة بعد القضاء كليا على أزمة المياه القذرة بالرايس حميدو قناة النهار 04 جويلية وزير التجارة :"هناك مغالطات.. المواد غير المدعمة مواد حرّة, الدولة لاتتدخّل في تسقيف أسعارها" قناة النهار 22 جوان وزير التجارة :" جزائر اليوم قوية بإقتصادها .. لهذا السبب" قناة النهار 18 جوان ميرفت لبان: عامين وأنا أبكي لم أستطع التأقلم وحب الجزائر لكن الآن العكس أتمنى ما أتركها قناة النهار 21 جوان صريح جدا: هل يرافق الشاب الجزائري عائلته إلى شاطئ البحر ..؟ قناة النهار 01 جويلية