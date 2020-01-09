قسنطينة.. إحباط تسويق 11 قنطار و60 كلغ لحوم بيضاء وأحشاء فاسدة

حجزت مصالح أمن ولاية قسنطينة، كميات جد معتبرة من اللّحوم البيضاء والأحشاء، وكذا الأسماك غير صالحة للإستهلاك.

وحسبما أفاد به بيان أمن الولاية، فإنّه مساء اليوم، وعلى مستوى سوقين بوسط المدينة لولاية قسنطية.

تمكنت ذات المصالح من حجز وإتلاف في عين المكان كميات جد معتبرة من اللحوم البيضاء والأحشاء قدرت بـ 11 قنطار و60 كلغ بالإضافة الى 11 كلغ من الأسماك.