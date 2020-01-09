قسنطينة.. إحباط تسويق 11 قنطار و60 كلغ لحوم بيضاء وأحشاء فاسدة

حجزت مصالح أمن ولاية قسنطينة، كميات جد معتبرة من اللّحوم البيضاء والأحشاء، وكذا الأسماك غير صالحة للإستهلاك.
وحسبما أفاد به بيان أمن الولاية، فإنّه مساء اليوم، وعلى مستوى سوقين بوسط المدينة لولاية قسنطية.
تمكنت ذات المصالح من حجز وإتلاف في عين المكان كميات جد معتبرة من اللحوم البيضاء والأحشاء قدرت بـ 11 قنطار و60 كلغ بالإضافة الى 11 كلغ من الأسماك.
وجاءت العملية الأولى على إثر مراقبة 7 محلات تجارية لبيع اللحوم، أين تم حجز وإتلاف 400 كلغ من اللحوم البيضاء في عين المكان.
حيثُ كانت معروضة للبيع دون مراعاة شروط النظافة وغير صالحة للإستهلاك البشري.
وتمت العملية الثانية من خلال مراقبة 12 محل تجاري لبيع اللحوم، أين تم حجز وإتلاف 760 كلغ من اللحوم البيضاء.
بالإضافة إلى 11 كلغ من الأسماك، والتي كانت معروضة للبيع دون مراعاة شروط النظافة وغير صالحة للإستهلاك البشري.
لتبلغ إجمالا الكميات المحجوزة والمتلفة بعين المكان 11 قنطار و60 كلغ من اللحوم البيضاء والأحشاء وكذا 11 كلغ من الاسماك.
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