قسنطينة: إحباط صفقة بيع كمية معتبرة من دواء بريغابلين 300 ملغ

تمكنت الضبطية القضائية لأمن دائرة الخروب بأمن ولاية قسنطينة، من إحباط صفقة بيع كمية معتبرة من دواء بريغابلين.

وتم على إثر العملية توقيف مسبوقين قضائيا يبلغان من العمر31 و 41 سنة، متورطين في قضية بيع و توفير أدوية ذات الخصائص المخدرة والمؤثرة عقليا ذات منشأ أجنبي بطريقة غير شرعية مع استحضار مركبة.

العملية جاءت بعد ورود معلومات تفيد بعقد صفقة لبيع كمية معتبرة من دواء بريغابلين.

ومكنت التحريات المكثفة والاستغلال الجيد للمعلومات المتحصل عليها من تحديد مكان عقد الصفقة وكذا المركبة المستغلة، وهذا بالطريق المحاذي لمقر دائرة الخروب.

وعلى ضوء المعطيات والأدلة تم إعداد خطة عملية محكمة، مكنت بعد تطويق جيد للمكان من توقيف المركبة المشبوهة من نوع رونو 21 على متنها شخصين.

وبإخضاعها للتفتيش رفقة مستقليها وفق الإجراءات القانونية المعمول بها، تم العثور على كمية معتبرة من دواء بريغابلين سعة 300 ملغ من “صنع أجنبي” مشكلة من 17 حزمة كل حزمة تحوي 04 صفائح، ليتم تحويلهما رفقة المركبة لمقر امن الدائرة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.