قسنطينة: إحباط صفقة بيع كمية معتبرة من دواء بريغابلين وحجز بـ 2100 كبسولة

تمكنت الضبطية القضائية لأمن دائرة الخروب في ولاية قسنطينة، من إحباط صفقة بيع كمية معتبرة من دواء بريغابلين.

وتم على إثر العملية توقيف شخصين يبلغان من العمر 28 و29 سنة، في الطريق العمومي مع استعمال مركبة لتسهيل النقل.

وتورط الموقوفان بقضية بيع وإيداع وتوفير ونقل أدوية ذات خصائص مخدرة من صنع أجنبي بطريقة غير مشروعة وغير مصادق عليها.

وجاءت العملية اثر ورود معلومات، تفيد بدخول كمية معتبرة من دواء بريغابلين الى المدينة الجديدة علي منجلي على متن مركبة.

ومكنت التحريات المكثفة والاستغلال الجيد للمعلومات من تحديد مكان تواجد المركبة وتتبع تنقلاتها الى غاية بلوغ نقطة عقد الصفقة.

وتم تطويق المكان وغلق جميع المنافذ مع التدخل بسرعة، أين تم توقيف شخصين على متن مركبة رونو ميغان سينيك.

وباخضاعها للتفتيش، عثر على كيسين من 19 رزمة مربوطة، تحتوي كل منها على 8 أمشاط GALABA 300 ملغ أجنبي المصدر.

وتم تحويل المشتبه فيهما رفقة المضبوطات الى مقر أمن الدائرة لاستكمال كافة الاجراءات .

العملية التي قادتها قوات الشرطة بأمن دائرة الخروب مكنت من حجز 2100 كبسولة من نوع GALABA 300 ملغ ( بريغابالين ) أجنبية الصنع بالإضافة إلى المركبة المستغلة في العملية.

وبعد الانتهاء من انجاز ملف إجراءات جزائية في حق المعنيين تم تقديمهما أمام النيابة المحلية ، فيما تم تحويل المركبة و وضعها بالمحشر.