قسنطينة.. إحباط صفقة بيع وشراء “اكستازي” وتوقيف المتورطين

تمكنت فرقة البحث والتدخل من إحباط صفقة بيع و شراء كمية معتبرة من المخدرات الصلبة ( اكستازي ) و توقف الأشخاص المتورطين .

كما تعود حيثيات القضية، إلى معلومات مفادها اعتزام مجموعة من الأشخاص ينحدرون من ولاية شرقية تسليم كمية معتبرة من المخدرات. لشخص آخر على مستوى مدينة الخروب

في حين، تم وضع خطة مهنية محكمة كللت بتوقيف مركبة على متنها 3 أشخاص. وبإخضاعهم للتفتيش القانوني عثر بحوزة أحدهم على 1140 قرص اكستازي .

كما تم توقيف الشخص الذي كان ينتظر استلام الكمية من أجل البدء في ترويجها و ذلك على مستوى المكان المسمى “البشاكرة”. بمدينة الخروب و تحويله لمقر الفرقة.