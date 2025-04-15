قسنطينة.. إحباط محاولة تهريب 194 ألف قرص مهلوس

تمكن أعوان الفرقة المتنقلة للجمارك التابعة لمفتشية أقسام الجمارك بباتنة، بالتنسيق مع أفراد مصالح الجيش الوطني الشعبي، وأفراد الدرك الوطني، على إثر كمين محكم من ضبط كمية من المؤثرات العقلية تقدر بــ 194.000 قرص مهلوس من نوع بريغابالين 300 مغ صنع أجنبي بقسنطينة.

وحسب بيان لمصالح الجمارك، تم ضبط كمية من المؤثرات العقلية تقدر بــ 194.000 قرص مهلوس من نوع بريغابالين 300 مغ. صنع أجنبي، كما أسفرت العملية عن حجز الشاحنة المستعملة في التهريب.

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