قسنطينة.. إحياء الذكرى الـ 67 لاستشهاد البطل زيغود يوسف

أشرف والي ولاية قسنطينة، عبد الخالق صيودة، اليوم السبت، على مراسم احياء الذكرى الـ 67. لاستشهاد قائد الولاية التاريخية الثانية الشهيد البطل زيغود يوسف، بمقبرة الشهداء ببلدية زيغود يوسف.

وأضحت الولاية أن مراسم احياء الذكرى تم بمعية أسرة الشهيد، رئيس المجلس الشعبي الولائي ، اعضاء اللجنة الأمنية، الأمين العام للولاية. مدير الإدارة المحلية للولاية، رئيس دائرة زيغود يوسف، النواب ممثلي الشعب بالغرفتين، أعضاء المجلس الأعلى للشباب. رئيس المجلس الشعبي لبلدية زيغود يوسف، ممثلي الأسرة الثورية ، وأسرة الاعلام.

وأوضح المصدر أنه تم خلال مراسم احياء الذكرى رفع العلم والاستماع الى النشيد الوطني، الاستماع الى كلمة ممثل الأسرة الثورية، الترحم و قراءة فاتحة الكتاب على أرواح الشهداء الطاهرة.