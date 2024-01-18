قسنطينة.. إحياء الذكرى 69 لاستشهاد البطل ديدوش مراد

أشرف والي ولاية قسنطينة، عبد الخالق صيودة، على مراسم إحياء ذكرى استشهاد أحد رموز و مفجري الثورة التحريرية المجيدة، البطل ديدوش مراد، قائد الولاية التاريخية الثانية والمصادف لتاريخ 18 جانفي 1955.

وأوضحت الولاية عبر صفحتها الرسمسة على فايسبوك، أن احياء هذه الذكرى تم على مستوى بلدية زيغود يوسف. بواد بوكركر مكان استشهاد البطل.

وكان الوالي، مرفوقا برئيس المجلس الشعبي الولائي والسلطات الأمنية و العسكرية، الأسرة الثورية، عائلة الشهيد. نواب البرلمان ممثلي المجتمع المدني وأسرة الإعلام .

وفي بداية المراسم تم التوجه الى مقبرة الشهداء أين تم رفع العلم الوطني وعزف النشيد الوطني، قراءة فاتحة الكتاب. و الترحم على روحه وأرواح شهداء الثورة التحريرية المباركة، وضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري المخلد.

كما تم إلقاء كلمة لممثل الأسرة الثورية حول مسار الشهيد و خصاله و نظاله المشرف الى استشهاده رفقة 7 من رفقائه المجاهدين في معركة مع جنود المستدمر .

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