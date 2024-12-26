قسنطينة.. إخماد حريق اندلع بعدادات كهربائية داخل عمارة

شب حريق ليلة الأربعاء إلى الخميس، حريق مجمع عدادات كهربائية بحي 490 مسكن عمارة 15 علي منجلي، بولاية قسنطينة.

وأفاد ت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت من أجل إخماد حريق مجمع عدادات كهربائية بالطابق الأول لعمارة. تتكون من ط أ+ 5 بحي 490 مسكن عمارة 15 علي منجلي، ببلدية و دائرة الخروب.

واشار المصدر نفسه، أنه تم إخماد الحريق ومنع إنتشاره دون تسجيل أي خسائر بشرية.

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