قسنطينة.. إخماد حريق اندلع بعدادات كهربائية داخل عمارة
بقلم عايدة.ع
شب حريق ليلة الأربعاء إلى الخميس، حريق مجمع عدادات كهربائية بحي 490 مسكن عمارة 15 علي منجلي، بولاية قسنطينة.
وأفاد ت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت من أجل إخماد حريق مجمع عدادات كهربائية بالطابق الأول لعمارة. تتكون من ط أ+ 5 بحي 490 مسكن عمارة 15 علي منجلي، ببلدية و دائرة الخروب.
واشار المصدر نفسه، أنه تم إخماد الحريق ومنع إنتشاره دون تسجيل أي خسائر بشرية.
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