قسنطينة.. إخماد حريق شب داخل سينما “الرويال”

تمكنت مصالح الحماية المدنية، بولاية قسنطينة من اخماد حريق اندلع داخل سينما الرويال (مهجورة)، وسط المدينة ببلدية قسنطينة.

وأوضحت ذات المصالح أن إسعافات وسط المدينة والمركز المتقدم قدور بومدوس بلدية قسنطينة تدخلت في حدود الساعة 04 و 13د، لأجل إخماد حريق داخل سينما الرويال (مهجورة)، وسط المدينة بلدية قسنطينة.

مشيرة أنها سجلت احتراق مساحة من سقف مصنوع من الخشب والعرعار. كما أكدت أنه تم إخماد الحريق كليا دون تسجيل أي خسائر بشرية ومنع انتشاره.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور