قسنطينة.. إخماد حريق مستودع لتخزين مادة البلاستيك

أعلنت الحماية المدنية، عن اخماد حريق مستودع لتخزين مادة البلاستيك و مادة MDF بولاية قسنطينة دون تسجيل خسائر بشرية.

للإشارة، تدخلت المصلحة، على الساعة 09سا28د من أجل إخماد حريق مستودع لتخزين مادة البلاستيك و مادة MDF يتكون من طابق أرضي و طابق تحت أرضي بمساحة حوالي 2000م² بالمنطقة الصناعية بلدية ابن باديس دائرةعين عبيد.

وتمّ تسخير لهذا التدخل 5 شاحنات إطفاء، وسيارتي إسعاف. ولا تزال عملية التبريد و الحراسة متواصلة.