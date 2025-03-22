قسنطينة.. إخماد حريق مهول اندلع بمستودع لتوزيع الخضر والفواكه  

تمكنت إسعافات الحماية المدنية للوحدة الرئيسية بالمقاطعة الإدارية علي منجلي بولاية قسنطينة، صبيحة اليوم السبت، من إخماد حريق نشب بمستودع لتوزيع الخضر والفواكه بمنطقة النشاطات المدينة الجديدة علي منجلي .

واوضحت ذات المصالح، أن اسعافاتها تدخلت في حدود الساعة 09سا و09د، لأجل حريق نشب بمستودع لتوزيع الخضر والفواكه. بمنطقة النشاطات المدينة الجديدة علي منجلي. أين تم تسجيل احتراق كلي لشاحنة تبريد، بالإضافة إلى بعض الصناديق البلاستيكية.

يشار أن الحريق تم إخماده فيما تبقى عملية الحراسة متواصلة إلى غاية التأكد التام من الإخماد.

وأضافت مصالح احماية، انها تمكنت كذلك من حماية بناية تتكون من ط أ + 02 بها غرف للتبريد و جناح إداري دون تسجيل أية أضرار بشرية.

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