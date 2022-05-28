قناة النهار قسنطينة : إرتفاع جنوني في أسعار السيارات بالحامة بوزيان بقلم قناة النهار نشر في 28 ماي 2022 - 09:57 شارك غرِّد أرسل 140 0 قسنطينة : إرتفاع جنوني في أسعار السيارات بالحامة بوزيان إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/38Dg4 اقرأ أيضا أحوال الطقس / إرتفاع قياسي في درجات الحرارة بداية من غد قناة النهار 11 ماي يا حافظ القرآن / حورية شويكة خاتمة لكتاب الله من عائلة محافظة قناة النهار 13 ماي طالع هابط: بعد رسالة النوي السلطات المحلية بتبسة تتدخل وتنقذ السوق من مياه الصرف الصحي قناة النهار 19 ماي وزير الفلاحة: لن نتخلى عن السلجم الزيتي.. وهذا ما قاله عن البذور المغشوشة الوطني 22 ماي صرخة / خالتي كلثوم وإبنتها تفترشان الشارع وسط الوحوش البشرية .. ترقبوها قناة النهار 14 ماي الأغواط: جمعية سهيل لعلم الفلك وعلوم الفضاء ترصد ظاهرة خسوف القمر قناة النهار 16 ماي برنامج toutes options: كل ما يجب معرفته حول قانون المرور الجديد قناة النهار 21 ماي كبار الممثلين الجزائريين يثمنون تكريم وزيرة الثقافة لهم قناة النهار 08 ماي طالع هابط: النوي يحيى والي العاصمة بعد إستحداث وحدة للدراجات النارية للتبليغ عن النقطاء السوداء قناة النهار 24 ماي دلال خير: طفل من عائلة فقيرة متعدد الإعاقة ووالده يتخبط بين تأمين لقمة العيش لأولاده أو العلاج قناة النهار 13 ماي