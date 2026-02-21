قسنطينة.. إسعاف ثلاثيني سقط من جسر

سجلت مصالح الحماية المدنية بولاية قسنطينة، صبيحة اليوم السبت، حادث سقوط شخص من جسر محول الطريق على علو حوالي 6 أمتار . بحي 05 جويلية بلدية قسنطينة.

وأوضحت المصالح نفسها، أن اسعافات الحماية المدنية للمركز المتقدم البوليقون تدخلت اليوم، في حدود الساعة 06سا26د، لأجل حادث سقوط شخص في الثلاثينات من العمر من جسر محول الطريق على علو حوالي 6 أمتار . بحي 05 جويلية بلدية قسنطينة.

مشيرة أن الضحية يعاني من إصابات متفاوتة، تم إسعافه بعين المكان ونقله للمستشفى الجامعي قسنطينة.

