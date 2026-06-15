قسنطينة.. إصابة خمسيني في اصطدام بين شاحنتين

سجلت مصالح الحماية المدنية بولاية قسنطينة، حادث مرور بالطريق السيّار شرق غرب منطقة المجابرية زيغود يوسف اتجاه ولاية سكيكدة.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية، أن إسعافات الوحدة الثانوية زيغود يوسف تدخلت من أجل حادث مرور تمثل في اصطدام بين شاحنتين.

وخلّف الحادث إصابة شخص من جنس ذكر في الخمسينات من العمر له إصابة متفاوتة، تم إسعافه وتحويله إلى مستشفى زيغود يوسف.

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