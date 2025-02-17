قسنطينة.. إصابة شخص في حريق مصنع

أصيب شخص في حريق شب بمصنع إنتاج المكنسات البلاستيكية ومجففات الأرضية بالمنطقة الصناعية لبلدية ابن باديس ولاية قسنطينة.

وأفادت مصالح الحماية المدنية، أن وحدة عين أعبيد و ابن باديس مدعمة بكل من وحدة الخروب، الوحدة الرئيسية. وحدة عين أسمارة وحامة بوزيان تدخلت ليلة أمس 16 فيفري 2025 في حدود الساعة 23 و19 دقيقة. لأجل إخماد حريق لمصنع إنتاج المكنسات البلاستيكية و مجففات الأرضية بالمنطقة الصناعية لبلدية ابن باديس .

مشيرة أن الحادث خلف إصابة شخص من جنس ذكر في العشرينات له صعوبة في التنفس جراء استنشاق الدخان، تم اسعافه وحول إلى عيادة إبن باديس.

كما أكدت ذات المصالح أن عملية الإخماد و الحريق متحكم فيهما مع تسجيل احتراق كلي لورشة التصنيع بها آلات ، احتراق مواد أولية ، شاحنة ،الجناح الإداري متكون من طابق أرضي + 1 .

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