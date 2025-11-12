قسنطينة.. إصابة 12 شخصا في اصطدام بين شاحنة وحافلة

أصيب 12 شخصا في حادث مرور خطير وقع صبيحة اليوم الأربعاء، بالطريق الوطني رقم 20 محور دوران ماسينيسا بلدية الخروب ولاية قسنطينة.

وتدخلت اسعافات الحماية المدنية للوحدة الثانوية لدائرة الخروب، صبيحة اليوم، في حدود الساعة 6 و 01د. لأجل حادث مرور، وقع بالطريق الوطني رقم 20 محور دوران ماسينيسا بلدية الخروب. والذي تمثل في اصطدام بين شاحنة و حافلة صغيرة مع انحراف هذه الأخيرة وانقلابها على سكة القطار المحاذية للطريق.

حيث خلّف الحادث إصابة 12 شخصا من جنس ذكر (بين 25 و 60 سنة) لهم جروح و إصابات متفاوتة. قدمت لهم الإسعافات الأولية اللازمة بعين المكان وتم تحويلهم إلى مستشفى الخروب.

