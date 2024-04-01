قسنطينة: إصابة 4 أشخاص في حريق بعمارة في حامة بوزيان

أصيب 4 أشخاص بجروح إثر حريق على مستوى عمارة بحي دراع بن الشاوي بلدية ودائرة حامة بوزيان في قسنطينة.

وحسب بيان مصالح الحماية المدنية تدخلت على الساعة 21سا و24 دقيقة، من اجل اخماد حريق شب في 18 عداد كهربائي مجمعة بالطابق الارضي لعمارة مكونة من R+5 بحي دراع بحامة بوزيان

وتمكنت ذات المصالح فقد تم إخماد الحريق ومنع انتشاره الى باقي أنحاء العمارة.

وخلف الحريق إصابة 4 أشخاص لهم ضيق في التنفس جراء الدخان تم إسعافهم ونقلهم الى المستشفى المحلي.